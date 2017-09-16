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Происшествия

Субботнее ДТП доставило массовое неудобство автомобилистам Владивостока​

Причины столкновения выясняют сотрудники ГИБДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 16 сентября, во Владивостоке в районе ул. Некрасовская произошло ДТП с участием двух автомобилей, рассказал корр. РИА VladNews.

Авария вызвала массовое неудобство у автолюбителей, которые двигались по одностороннему движению в районе Фуникулера. Как стало известно, в дорожно-транспортном происшествии пострадали автомобили Mazda Familia и Suzuki Escudo. Причины столкновения в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место происшествия спустя 3 часа. 

Из-за ДТП образовался огромный затор, который брал свое начало от остановки "Театр оперы и балета". 

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