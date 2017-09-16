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Культура

Психологи объяснили нападки Поклонской на "Матильду"

Депутат совсем не похожа на религиозного фанатика
Фото: frognews.ru Фото: frognews.ru
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Противостояние депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссераскандального фильма «Матильда» Алексея Учителя с каждым днем усиливается все больше и больше. Психологи и психиатры проанализировали публичные выступления бывшего прокурора Крыма и объяснили, зачем нужна вся эта шумиха.

По словам психолога Артура Гараганова, Поклонская совсем не похожа на религиозного фанатика, который ведет себя излишне агрессивно и бездумно. Эксперт подчеркнул, что действия депутата, связанные с фильмом «Матильда» весьма напоминают эффектную пиар-компанию.

«Поклонская имеет высшее образование, так или иначе разбирается в политике, дипломатии. Это говорит о том, что все ее шаги, скорее всего, выверены и осознанны», – цитирует психолога Life.ru.

Психиатр Андрей Березанцев также считает, что депутат Госдумы стремится привлечь к себе всеобщее внимание, чтобы оставаться на слуху. При этом, специалист отметил, что Поклонская выбрала не слишком грамотный стиль пиара.

Психолог Ольга Маховская подчеркнула, что бывший прокурор Крыма – карьеристка, а потому ей выгодно было показать свою преданность действующей власти. «Ее поведение (слова о любви к царю, отстаивание его чести) – как доказательство того, что власть для нее — все. Правда, неизвестно, насколько в будущем ей это поможет в карьере», – добавил эксперт.

Специалист также отметила, что Поклонская пережила очень быстрый политический взлет, а навыки поведения в рамках своего нового статуса приобрести не успела. По мнению психолога, сейчас депутат Госдумы проявляет инфантлизм.

«Она ведет себя часто очень по-детски. Даже ее пристрастие к императору я объясняю ее застреванием в той инфантильной фазе, когда ребенок фантазирует: например, как бы было здорово, если бы у него была другая жизнь, если бы он родился в другой семье, скажем, императорской, тогда бы все сложилось по-другому. Возможно, за этим скрывается личное неблагополучие и отсутствие теплых и прочных отношений в семье», – говорит Маховская.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев Наталья Поклонская пытается запретить выход на большие экраны фильма Алексея Учителя «Матильда». По мнению депутата, картина о любовной связи танцовщицы и Николая II оскорбляет чувства верующих.

Источник: newskit.ru

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