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Политика и экономика

"Точки зрения": Демографические ямы и экономические провалы

Cохранится ли страна в своих границах?
Фото: bymobile.ru Фото: bymobile.ru
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Почему Россия вымирает? Станут ли мигранты решением демографической проблемы? И сохранится ли страна в своих границах без кардинального изменения социально-экономической политики?

На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают главный научный сотрудник института социально-экономических проблем народонаселения РАН Сергей ЕРМАКОВ, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай МИРОНОВ, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЁВ и эксперт по социальной политике Андрей ГУДКОВ.

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