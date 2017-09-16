В субботу, 16 сентября, погода в Приморье ожидается без осадков

Во Владивостоке переменная облачность

Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +20...+25°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +20…+22°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +22…+24 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура +19…+21°С.

Историческая справка:

По наблюдениям прошлых лет (1917–2016 гг.) погода во Владивостоке 16 сентября была тёплой. Особенно тёплым был 1921 год, когда максимальная воздуха составила +27,8 °С. Минимальная температура воздуха в 1987 году составила +6,4 °С. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 30, туман — в 17 случаях, гроза — в 1952, 1957, 1992 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (55 мм) выпало в 2000 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 24 м/с) регистрировалась в 1970 году.