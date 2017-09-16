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Культура

Цены на продукты в Приморье стали ниже, а минимальный набор продуктов - дороже

Последние данные официальной статистики
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Индекс потребительских цен в августе составил 101.2% к декабрю предыдущего года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (102.8%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 99.6%.

За прошедшие восемь месяцев цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 6.4%, при этом на овощи – на 16.3%, на фрукты – на 1.5%, а картофель, напротив, подорожал на 6.1%. Морковь стала дешевле на 2.9%, чеснок – на 9.5%, помидоры свежие – на 30.8%, огурцы свежие – на 43.6%. В то же время капуста белокочанная свежая подорожала на 12.8%, лук репчатый – на 13.9%, свёкла столовая – в 1.2 раза. Из фруктов рост цен отмечен на виноград и яблоки (на 3.7% и 4.3%, соответственно), апельсины, лимоны, груши, бананы, подешевели (на 4-11.1%).

На 6.1% в целом подорожали рыбопродукты, значительно выше среднего уровня возросли цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых породв 1.3 раза.Филе рыбное, рыба соленая, маринованная, копченая и рыба мороженая неразделанная стали дороже на 2.4-6.2%.Отмечено увеличение цен на пресервы рыбные, икру лососевых рыб отечественную, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы на 7.7-15.6%.Снизились цены на сельдь соленую, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) на 1.2-4.3%.

Из молочной продукции возросли цены на молоко питьевое и творог в среднем на 2.4%. Смеси сухие молочные для детского питания, йогурт, кисломолочные продукты и сметана подорожали на 2.2-5.9%. Сыр стал дороже на 1.4%, масло сливочное – на 3.4%. В группе мясопродукты подешевели говядина в среднем на 0.4%, свинина – на 1.2%,куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые – на 5.4-7.1%. Печень говяжья стала дешевле на 6.4%.

Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 11.3%,более всегона крупу гречневую-ядрицу – на 23.3%.В группе хлеб и хлебобулочные изделия возросли цены на бараночные изделия и хлопья из злаков (сухие завтраки) на 1.3-2.2% Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта стали дешевле на 1.9%.

Из остальных наблюдаемых товаров отмечено увеличение цен на соль поваренную пищевую, сухие супы в пакетах,перец черный (горошек) на 1.1-2.5%; торты, зефир, пастилу, карамель – 1.1-2.9%. Кофе и варенье, джем, повидло, мёд и мороженое стали дороже на 1.8%, 2% и 10.8%, соответственно.

Алкогольные и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 0.6-3.4%. Возросли цены в сфере общественного питания в среднем на 1.5%. Отмечено снижение цен на муку, чай, сахар на 1.3-3.2%. Яйца куриные стали дешевле на 25.2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец августа 5053.9 рубля и возросла на 0.8% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 101.5%.

С начала года на 1.5% возросли цены на одежду (на детскую – на 0.7%, женскую – на 1.3% мужскую – на 2.4%). Обувь в среднем подорожала на 2.1%, более всего увеличились цены на обувь женскую и обувь кроссовую, спортивную для взрослых на 2.3%, домашнюю – на 2.9%. Отмечено увеличение цен на трикотажные изделия, белье для детей ясельного возраста – на 1.7%, ткани – на 1.9%, парфюмерно-косметические товары – на 2.1%, бельевой трикотаж – на 2.4%. На 2.5-4.2% возросли цены на ковры и ковровые изделия.

Подорожали зонт, ремень мужской на 1.5-1.8%, ранец, рюкзак для школьников, тюль, полотно гардинное – на 2.6-3.2%, сумка женская с верхом из натуральной кожи – на 3.6%. Наблюдалось увеличение цен на тетрадь школьную, альбом для рисования, авторучку шариковую, набор фломастеров на 1.8-4.6%. Из печатных изделий более всего возросли цены на книгу детективно-приключенческого жанра и учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы на 3.2% и 3.4%, соответственно. Табачные изделия стали дороже на 5.3%.

Снижение цен в среднем отмечено на телерадиотовары на 2.2%, электротовары и другие бытовые приборы – на 2.6%, средства связи – на 4.9%. Медицинские товары и медикаменты стали дешевле на 1.6-2%.

Наблюдался прирост цен на бензин автомобильный различных марок и дизельное топливо на 1.6-3.3%.

Индекс цен (тарифов) на платные услуги населению составил в июле 103.2% к декабрю предыдущего года.

В январе-августе бытовые услуги подорожали на 1.3%, более всего возросли цены на постановку набоек – на 6.4%. Мойка легкового автомобиля, ремонт брюк из всех видов тканей, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля стали дороже на 2.2-3.1%, изготовление фотографий для документов – на 4.2%,выполнение работ по облицовке кафельной плиткой – на 5.2%.

На 9.1% возросли тарифы на услуги пассажирского транспорта.Стоимость проезда в городском автобусе коммерческом и муниципальном стала дороже на 4.7-5%,междугородном автобусе –на 7%, в трамвае и троллейбусе – на 7.7%. Услуги воздушного транспорта стали подорожали на 12.3%. Проезд в пригородном поезде стал дороже на 4%, в поездах дальнего следования – на 25.7%.

Отмечено увеличение цен на услуги связи в среднем на 5.2%, из них 1.8% дороже стали обходиться услуги городской телефонной связи, на 5.9% – подключение к сети Интернет, на 6.3% – услуги беспроводной радиосвязи.Увеличилась стоимость абонентской платы за радиотрансляционную точку и пересылку простого письма внутри России на 10.3-15.8%.

В сфере жилищных услуг на 3.1% увеличилась плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, на 5.3% –

оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, на 8.1% возросли взносы за капитальный ремонт. В коммунальной сфере оплата услуг газоснабжения возросла на 2.2%, горячего водоснабжения, отопления, услуг по снабжению электроэнергией – на 4.7-4.8%; водоснабжения холодного и водоотведения – на 4.2-6.6%.

Услуги страхования, медицинские и услуги правового характера стали дороже в среднем на 1.6%, 2.4% и 4%, соответственно. На 13.2% увеличилась стоимость проживания в гостинице, на 14.6-21.1% – возросла стоимость санаторно-оздоровительных услуг.

Из услуг в сфере зарубежного туризма возросла стоимость экскурсионной поездки на автобусе по городам Европы на 1.4%, поездки во Францию и Китай – на 1.6-5.1%, снижение отмечено на поездку в Тайланд – на 9%.

На 4.2% снизилась плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, на 4.4% – плата за пользование потребительским кредитом.

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