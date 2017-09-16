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Общество

Что из себя представляет электронный билет?

Транспортная прокуратура Приморья опубликовала обязательную информацию об электронном билете
Фото: Finances.com Фото: Finances.com
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Приморская транспортная прокуратура опубликовала сведения об электронном билете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для удостоверения договора перевозки пассажира и багажа используется документ - электронный билет. В нем находится информация о воздушной перевозке пассажира и багажа, которая представлена в электронно-цифровой форме. Билет состоит из электронного полетного, контрольного и агентского купона и маршрута/квитанции. Маршрут/квитанция является документом строгой отчетности.

Также он должен содержать сведения о пассажире (для внутренних перевозок – ФИО, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, а для международных перевозок - фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами).

В билете должна быть информация о наименование и (или) код перевозчика, номер рейса, дата отправления рейса, время отправления рейса, наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса, тариф, эквивалент тарифа (в случае его применения), итоговая стоимость перевозки, форма оплаты, сборы (если применяются), наименование и (или) код класса бронирования, код статуса бронирования, дата оформления, наименование агентства/перевозчика, оформившего билет, норма бесплатного провоза багажа и уникальный номер электронного билета.

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