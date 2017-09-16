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Сергей Качаев высказал мнение о строительстве жилья в ДФО

По международным стандартам, на человека должно приходиться 30 кв.м. жилья
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

При опережающем развитии Дальнего Востока с показателями выше среднероссийского уровня становится актуальным формирование в ДФО рынка доступного и качественного жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом заявил заместитель главы Минвостока Сергей Качаев.

«Политика жилищного строительства на территории Дальнего Востока должна учитывать определённую передислокацию производительных сил и концентрацию населения в территориальных центрах экономического развития. На лицо первые результаты новых эффективных механизмов развития Дальнего Востока. Это и территории опережающего развития, и Свободный порт Владивосток, и поддержка крупных инвестиционных проектов. Эти инвестиции дадут в перспективе до 2025 года коло 110 тысяч новых рабочих мест. В ближайшие 7-8 лет по концепции демографической политики развития Дальнего Востока должны приехать новые рабочие кадры», - заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Как отметил замглавы Минвостокразвития, привлечение значительного числа новых жителей на Дальний Восток требует особых подходов к формированию новой жизненной среды. «На Дальнем Востоке мы должны увидеть лучшую практику, наработанную в России и за рубежом. По сути человеку должно быть комфортно жить и работать на Дальнем Востоке», - подчеркнул он.

Отметим, жилищные условия являются определяющим показателем качества жизни населения любого региона. Международный стандарт жилищных условий, разработанный в ООН и ЮНЕСКО, предусматривает, что на каждого жителя должно приходиться не менее 30 кв. м общей площади жилья, каждому домохозяйству необходимо иметь отдельное жилье традиционного типа.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в 2017 году, к числу базовых факторов привлекательности Дальнего Востока россияне относят благоприятные условия для решения жилищных проблем - такой точки зрения придерживается 24% россиян.

Как уточнил замминистра, в последние годы на Дальнем Востоке регионами при активном участии Минстроя России реализуются программы жилищного строительства – это строительство жилья экономического класса, доступного арендного жилья, поддержка молодых семей, в том числе многодетных в получении жилья, льготное ипотечное кредитование и иные проекты.

Напомним, вопросы ЖКХ и строительства жилья обсуждались на одной из тематических сессий третьего Восточного экономического форума.

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