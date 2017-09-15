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Политика и экономика

Сбербанк начал продажи третьего транша облигаций федерального займа для населения

Объем квоты банка составляет 10 миллиардов рублей
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Сбербанк с 13 сентября приступил к продажам третьего транша облигаций федерального займа для населения. Объем квоты Сбербанка составляет 10 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews.

«Мы оцениваем результаты размещения второго транша, которое закончилось на этой неделе, как успешные. Сейчас планируем разместить 2/3 от всего объема нового выпуска», - заявил вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.

Квота Сбербанка в 9, 5 миллиардов рублей по первому выпуску ОФЗ-н была размещена банком чуть более чем за месяц. Второй транш был реализован на сумму 9,2 миллиардов рублей. Статистика показывает, что средний возраст инвестора по итогам второго выпуска - 56 лет, то есть примерно такой же, как и в первом транше (57 лет). Количество покупателей составило около 5 тысяч человек. Объем транша в равных долях распределился между клиентами "Сбербанк Первый" и Сбербанк Премьер".

Напомним, что Сбербанк активно развивает и собственные инвестиционные продукты для частных лиц. Их можно рассматривать достойной альтернативой классическим банковским продуктам в эпоху снижающихся ставок. С помощью банка можно открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счет и получить готовые инвестиционные идеи от лучших аналитиков в мобильном приложении «Сбербанк Инвестор».

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