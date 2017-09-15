Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке

Форум состоится на базе Дальневосточного федерального университета

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

30 – 31 октября 2017 года площадкой, на которой будет проведен 11 экологический форум, станет Дальневосточный федеральный университет, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что основной задачей форума является объединение усилий природоохранных организаций, природ пользователей, экологов и всех заинтересованных лиц в решении общих проблем и сформировать единое экологическое пространство в АТР. На одиннадцатом международном экологическом форуме «Природа без границ» примет участие более 400 специалистов из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это ученые, представители органов власти, руководители экологических организаций. Мероприятие традиционно проводится по инициативе губернатора Приморского края – Владимира Миклушевского.

Международный экологический форум «Природа без границ», впервые прошедший во Владивостоке в 2006 году, стал крупной специализированной площадкой на Дальнем Востоке для обсуждения широкого спектра экологических проблем азиатских регионов России и стран АТР. Ежегодно география участников форума расширяется.

В программе форума несколько десятков обсуждений, в рамках шести секционных заседаний.

Уже традиционно на форуме обсудят вопросы охраны окружающей среды, развития особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия, развития «зеленой экономики» и реализации практических природоохранных мероприятий.

Для гостей и участников форума будет организована экспозиция по тематике форума.

К освещению форума привлекаются российские и иностранные средства массовой информации.

Место проведения: г. Владивосток, остров Русский, Дальневосточный федеральный университет.

Дата проведения: 30 -31 октября 2017 года.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии Вы можете на официальном сайте форума «Природа без границ».