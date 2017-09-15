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Общество

Энергетики: Север Приморья начнут отапливать в начале октября, а юг - в 20-х числах

Завершается подготовка к новому отопительному сезону
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Энергетики заявили о вхождении подготовки к новому отопительному сезону в Приморье в завершающую стадию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Примтеплоэнерго". Как сообщили представители компании, "с начала года специалисты произвели изолирование 24,8 километра теплосетей. В общей сложности к настоящему моменту уже готово 83,8% котельных и 85% тепловых сетей. Таким образом, отопительный сезон в Приморье начнется согласно графику". Кроме того, как заявлено компанией, заготовка топлива к новому отопительному сезону также ведётся в плановом режиме: уже проведены все конкурсы на закупку мазута для котельных (более 60 тысяч тонн).

"На сегодня весь объем топлива уже отгружен. Что касается угля, на сегодняшний день также заключены договоры поставки с местным угледобывающим предприятием АО «Приморскуголь», в нынешнем месяце планируется отгрузка топлива в полном объеме. Кроме того, в этом году запланировано возведение еще 34 модульных котельных по всему краю. Из них три уже готовы, семь устанавливаются и 24 находятся на стадии проекта. Большую часть котельных КГУП "Примтеплоэнерго" планирует перевести на уголь", говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Согласно общероссийским нормативам, отопительный сезон начинается после издания соответствующих распоряжений руководителями муниципальных образований - при установившейся в течение пяти дней среднесуточной температуре воздуха на улицах населенного пункта ниже +8 градусов.

Официальные погодные справки, в соответствии с которыми можно говорить об установившихся низких температурах, в Приморском крае издаёт Примгидромет. В первой половине октября начнут свою работу котельные, расположенные в северных районах Приморья, в двадцатых числах – в южных.

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