Выходные во Владивостоке будут тёплыми и солнечными

Приморье будет находиться под влиянием антициклона

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В четверг днём над Приморьем прошёл тропосферный вихрь, что обусловило на большей территории края облачную и дождливую погоду, выпало 1–9 мм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Наиболее интенсивные дожди прошли на северо-востоке, до 25 мм. Большая часть края была прикрыта облачностью высотного вихря, которая уменьшила дневной прогрев. Основной фон температур составил +16…+20 °C, на северо-востоке +10…+15 °C. Лишь на крайнем юге было теплее, до +22 °C.

Ночью характер погоды изменился, высотный вихрь сместился на острова Японского архипелага, и большая часть Приморья оказалась под влиянием антициклона. Лишь на северо-востоке края в первой половине ночи еще сохранились небольшие дожди, выпало до 0,4 мм. В условиях антициклональной погоды увеличилось ночное выхолаживание, температурный фон составил +5…+14 °C. При этом на большей территории края стало холоднее на 3–5 °C, на северо-востоке температурный фон остался на прежнем уровне.

Во Владивостоке вчера с утра прояснилось, но во второй половине дня облачность увеличилась, местами прошёл дождь. Максимальная температура воздуха достигла отметки +18…+21 °C. Ночью осадков не было, температурный фон составил +10…+11 °C.

Сегодня, 15 сентября, и в ближайшие выходные Приморье будет находиться под влиянием антициклона, центр которого будет смещаться с территории Приморья на Японское море и далее в Тихий океан. Антициклон обусловит на большей территории края солнечную и без осадков погоду. Сегодня в крае воздух прогреется до +16…+22 °C. Фон ночных температур на большей территории существенно не изменится, лишь в районах, подверженных заморозкам, столбик термометра опустится ниже нулевой отметки. Дневные температуры ожидаются на 2–4 градуса выше, предыдущего дня. Во Владивостоке сегодня и в выходные дни ожидается малооблачная погода, столбик термометра поднимется до отметки +19…+22 °C, а ночью не опустится ниже +12…+15 °C.