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Культура

Международный проект «Фотосушка» вновь будет работать во Владивостоке в День тигра

Этот международный выставочный проект по обмену фотографиями уже был организован в 100 городах мира
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке пройдет яркий городской праздник «День тигра», который станет 18-м по счету, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа. В этот день краевая столица вновь присоединится к международному проекту «Фотосушка», который станет одной из локальных площадок на центральной площади города.

Это популярный проект по обмену фотографиями, а также фотодвижение, объединяющее людей во всём мире. Суть проекта состоит в том, что любой участник может вывесить свои работы с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю. Организаторы просят участников при выборе работ для проекта в День тигра особое внимание уделить теме «Природа».

К слову, этот международный выставочный проект по обмену фотографиями уже был организован в 100 городах мира, его участниками стали 50 000 жителей разных стран.

В приморской столице «Фотосушка» пройдет в рамках проекта «В кадре». Более подробная информация в группе ВКонтаке «ФОТОСУШКА | ВЛАДИВОСТОК».

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