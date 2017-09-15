Правоохранители в Приморье удачно «поохотились» на браконьеров

Кроме того, злоумышленники собственными руками сделали доброе дело для зверей, которых собирались убить

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении браконьеров, задержанных в ходе спецоперации в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу национального парка. Нарушители собирались заняться охотой на солонцах – обустроенных ими площадках с солью для копытных, но были вовремя остановлены сотрудниками национального парка, угодив в собственную ловушку.

Напомним, государственные инспекторы нацпарка этим летом задержали двоих жителей села Барабаш в центральной части «Земли леопарда». Решив упростить себе задачу, охотники заранее организовали здесь солевые площадки, используя необходимые для копытных минералы в качестве приманки, а для удобства даже соорудили укрытия на высоких деревьях. Однако реализовать преступный замысел по отстрелу животных у браконьеров не было и шанса: развернутые в глубине леса браконьерские точки уже находились под контролем.

Сотрудники отдела МВД России по Хасанскому району Приморского края возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на территории парка: по закону пребывание на особо охраняемой природной территории с оружием уже приравнивается к охоте. У задержанных же было изъято 2 гладкоствольных ружья и 2 охотничьих ножа. Нарушители были доставлены в районный отдел полиции, где дали признательные показания. Сам процесс задержания был зафиксирован на видео государственными инспекторами нацпарка.

«Установлено, что мужчины раскидали приманку и заняли стрелковые позиции. Злоумышленники не успели нанести существенного ущерба природе, так как были задержаны сотрудниками службы охраны национального парка. Изъятое оружие направлено на баллистическое исследование, экспертизу холодного и металлического оружия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что два солонца сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» обнаружили за неделю до задержания, поэтому к встрече с нарушителями были готовы. И все же сама операция не стала для государственных инспекторов легкой задачей. Наблюдение в разбитом неподалеку временном лагере велось круглые сутки с конца весны, за это время приморская погода успела показать себя во всей красе, регулярно сменяя жаркое солнце на холодный дождь и штормовой ветер. Днем дежурные оперативной группы использовали бинокли, а ночью – тепловизоры.

Но длительное ожидание себя полностью оправдало. Поздним вечером нарушители благополучно добрались до солонцов. Не заметив подвоха, они забрались на свои стрелковые позиции, готовясь к охоте. Разделенные на две команды государственные инспекторы, поддерживая связь по рации, незаметно окружили браконьеров и предложили им сдаться. Застигнутых врасплох охотников охватила паника, которая быстро сменилась осознанием безысходности положения. Бросив ружья, они были вынуждены спуститься на землю.

«Охота на браконьеров завершилась успехом, инспекторы сработали слажено, предотвратив убийство зверей. Мечты о легкой добыче нарушителям пришлось оставить в лесу, в своих «гнездах» на деревьях, – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – В некотором роде мы можем даже поблагодарить охотников за прекрасно обустроенные дополнительные солонцы, которым будут очень рады копытные национального парка».

Незаконная охота, осуществляемая организованной группой, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до двух лет.

Справка:

национальный парк «Земля леопарда» расположен в юго-западной части Приморского края. Эта охраняемая природная территория – последний рубеж для дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Это самый северный подвид леопарда и единственный, научившийся жить и охотиться в снегах. Это самый миролюбивый из всех леопардов, единственный, кто никогда не нападает на человека. Люди же и сегодня остаются смертельной угрозой для редчайшей кошки, вторгаясь в дом леопарда с ружьем, огнем и топором, совершая охоту на копытных животных (олени, косули), которые являются основой кормовой базы редкой кошки. По данным последнего учета, в России обитает около 70 дальневосточных леопардов.