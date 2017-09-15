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В Приморье водителя будут судить за хроническую пьяную езду

Мужчина проигнорировал постановление суда - и продолжал пьяные катания уже без прав
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Прокуратурой города Спасск-Дальний Приморского края утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. При этом, в июне этого года данный гражданин уже был осужден за то же самое: он был лишен водительских прав на 3 года и отправлен на 300 часов обязательных работ.

В ходе следствия мужчина признал свою вину в полном объеме. Сейчас уголовное дело по статье 264.1 УК РФ направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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