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Общество

Борис Кубай: В выходные станет известно, заденет ли тайфун «Талим» Приморье

Начальник Примгидромета прокомментировал обстановку
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал о том, какая погода ждет приморцев на выходных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Борис Викторович, что показывают последние расчёты траектории тайфуна «Талим» на основе сегодняшней информации?

— Сегодня утром тайфун находился в Восточно-Китайском море, севернее острова Тайвань и очень медленно смещался в северном направлении. В ближайшие сутки, понемногу ускоряясь, он направится на северо-восток к южным островам Японии. В воскресенье, 17 сентября, тайфун ожидается над южной частью острова Хонсю, к утру понедельника — вблизи Сангарского пролива, в ночь на вторник — над проливом Лаперуза, а во вторник днём — в Охотском море.

Существует ли вероятность того, что тайфун выйдет на Приморский край?

— Сначала мы должны утвердится в главном и ответить на следующий вопрос: не свернёт ли тайфун в сторону от ранее намеченного курса? Должен сказать, что все последние расчёты и все математические модели, на удивление, дают практически одинаковый результат, а именно: центр тайфуна, предположительно, будет перемещаться строго в северо-восточном направлении, в Охотское море, не сворачивая в сторону Приморского края.

Может ли тайфун задеть восточное побережье Приморья?

— Может, и счёт здесь уже идёт на какие-то доли градуса широты и долготы, совпадающими с величиной погрешности любой математической модели. Иными словами, если центр тайфуна будет проходить строго над островом Хоккайдо, наш край задет почти не будет, если чуть-чуть мористей, с западной стороны острова, то восточное побережье Приморья может быть задето. Логика официального прогноза — сильный дождь и штормовой ветер на побережье — будет исходить из последнего.

Впереди ещё трое суток, за это время ситуация может измениться как-то кардинально?

— Пока тайфун не выйдет в Охотское море — расслабляться нельзя, сюрпризы могут ещё появиться. Информация о тайфуне будет уточняться в субботу и воскресенье 16–17 сентября.

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