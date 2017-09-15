​Как перевозить багаж воздушным транспортом?

Приморская транспортная прокуратура рассказала о правилах перевозки багажа

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Транспортная прокуратура Приморья опубликовала правила перевоза багажа воздушным транспортом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Федеральных авиационных правилах воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров говорится, что багаж пассажира принимается к перевозке при регистрации в аэропорту отправления, трансфера, остановки или другом пункте регистрации.

Пассажир воздушного судна может провозить багаж без дополнительной платы в пределах установленной нормы. Нормы устанавливаются перевозчиком в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира.

Сверхнормативный, негабаритный и тяжеловесный багаж принимаются к перевозке только при наличии свободной провозной емкости и при его оплате, исключением является провоз багажа при согласованности с перевозчиком и его оплаты при бронировании, а также перевозки кресел-колясок и иных вспомогательных устройств передвижения лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Багаж должен иметь исправную упаковку, которая обеспечит его сохранность при перевозке и также исключит возможность причинения вреда пассажирам, членам экипажа и повреждения воздушного судна и багажа других пассажиров.

Вещи из ручной клади должны иметь установленный вес и габариты, и безопасно размещаться в салоне воздушного судна.

Пассажир имеет право провозить вещи, не вложенные в багаж: дамская сумочка, портфель, зонтик, верхняя одежда, печатные издания, детское питание для ребенка, телефон, фотоаппарат, портативный компьютер, детская люлька при перевозке ребенка. Они взвешиваются и не подлежат оформлению и маркировки бирками.

Перевозка негабаритного и тяжеловесного багажа, служебных собак, комнатных животных и птиц оплачивается по их весу с установленным тарифами.

Не допускаются к перевозке насекомые, пресмыкающиеся, грызуны, подопытные и больные животные, а также предметы и вещества, запрещенные законодательством Российской Федерации, международными договорами, а также законодательством страны прилета или трансфера.