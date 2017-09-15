Жюри отсматривают последние кинокартины, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал. А все, кто эту неделю трудился на празднике кино, с легкой грустью ждут завершения фестиваля.
Жюри подводят итоги юбилейных «Меридианов»
Кинопоказ завершенВладивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.
Похожие новости
20:12, 15 сентября 2017 Крупные соревнования по гребле «Быстрые вёсла» прошли во Владивостоке
Состязания стали последними в городе в этом году
16:46, 15 сентября 2017 Афиша культурных событий 15 — 17 сентября
Куда сходить в ближайшие дни
01:10, 15 сентября 2017 Звездная дорожка и церемония: Как открывали «Меридианы Тихого—2017»
Юбилейный кинофестиваль проходил во Владивостоке
15:51, 14 сентября 2017 Гости из Поднебесной приглашают пациентов из Приморья
Лечение в Китае - эффективно
14:43, 14 сентября 2017 Хорошая прическа — залог успеха
Девушки всегда стремились к изменению своего образа
13:36, 14 сентября 2017 Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья
Участникам предстояло проплыть вокруг полуострова Басаргина
14:49, 13 сентября 2017 Как отреагировали на «Матильду» жители Владивостока?
В широкий прокат картина выходит только 25 октября