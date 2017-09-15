Жюри подводят итоги юбилейных «Меридианов»

Кинопоказ завершен

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Жюри отсматривают последние кинокартины, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал. А все, кто эту неделю трудился на празднике кино, с легкой грустью ждут завершения фестиваля.