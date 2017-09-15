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Политика и экономика

Приморские депутаты обсудят финансирование высокотехнологичной медицинской помощи

Также на повестке - причины неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований в 2014-2016 годах
Фото: Фото:
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке депутаты Законодательного Собрания Приморья 21 сентября обсудят информацию Территориального фонда обязательного медицинского страхования края об объемах средств, направленных на финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в регионе в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. В плане работы комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам - также ряд отчетов Контрольно-счетной палаты Приморского края.

Среди прочего депутаты обсудят законопроект "О внесении изменения в статью 6 Закона Приморского края "О транспортном налоге", отчет об исполнении краевого бюджета за первое полугодие 2017 года, информацию руководителей департаментов администрации края об основных причинах неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 год.

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