Полноценная разминка и детальный инструктаж этим спортсменам определенно пойдет на пользу, ведь им через пару минут выходить на довольно тяжелое испытание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Экстремальный заплыв на несколько километров по открытой воде. Такую массовую акцию назвали «Дружба» и не зря — приурочены соревнования к памятной дате окончания Второй мировой войны.
Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья
Участникам предстояло проплыть вокруг полуострова БасаргинаВладивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.
Похожие новости
23:14, 15 сентября 2017 Жюри подводят итоги юбилейных «Меридианов»
Кинопоказ завершен
20:12, 15 сентября 2017 Крупные соревнования по гребле «Быстрые вёсла» прошли во Владивостоке
Состязания стали последними в городе в этом году
16:46, 15 сентября 2017 Афиша культурных событий 15 — 17 сентября
Куда сходить в ближайшие дни
01:10, 15 сентября 2017 Звездная дорожка и церемония: Как открывали «Меридианы Тихого—2017»
Юбилейный кинофестиваль проходил во Владивостоке
15:51, 14 сентября 2017 Гости из Поднебесной приглашают пациентов из Приморья
Лечение в Китае - эффективно
14:43, 14 сентября 2017 Хорошая прическа — залог успеха
Девушки всегда стремились к изменению своего образа
13:36, 14 сентября 2017 Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья
Участникам предстояло проплыть вокруг полуострова Басаргина