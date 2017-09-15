Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья

Участникам предстояло проплыть вокруг полуострова Басаргина

Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Полноценная разминка и детальный инструктаж этим спортсменам определенно пойдет на пользу, ведь им через пару минут выходить на довольно тяжелое испытание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Экстремальный заплыв на несколько километров по открытой воде. Такую массовую акцию назвали «Дружба» и не зря — приурочены соревнования к памятной дате окончания Второй мировой войны.