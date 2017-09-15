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Культура

Во Владивостоке пройдёт кофейный фестиваль

Программа мероприятия
Фото: Организаторы мероприятия Фото: Организаторы мероприятия
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

С 15 по 17 сентября во Владивостоке на третьем этаже ГУМа состоится кофейный фестиваль KOFEVOSTOK 2017, сообщает РИА VladNews.

Программа фестиваля кофейной культуры: 

Площадка лектория «Кафемный Форум» (третий этаж ГУМа)

15.09.2017

11:30 — 13:00 Лекция «Кафема, как она есть. И пить». Владимир Ткалич, основатель сети; 

13:00 — 14:00 Лекция «Маркетинг кофейни нового поколения». Анна Петросян, маркетолог «Пайфэмили Групп»; 

14:00 — 15:00 Лекция-дегустация «Создание вкуса на этапе ростка». Встреча с фермером Q Young Jung; 

15:00 — 16:00 Лекция-дегустация «Кофе. Эволюция вкуса». Александр Мотузов, тренинг-менеджер «Кафема»; 

16:00 — 17:30 Лекция «Оценка качества кофе». Дарья Захарова, специалист по качеству АО «Импортеры кофе КЛД», Q-грейдер; 

17:30 — 18:00 Лекция «Цветовые решения в интерьере кафе». Дизайн-студия «Чёрный лис»; 

18:00 — 19:00 Лекция «Эволюция кофемашин». Евгений Щукин, тренинг-менеджер «Кафема», Q-грейдер, судья чемпионатов бариста и конкурсов по отбору кофе; 

19:00 — 19:30 Лекция «От любителя покушать до автора блога о еде». Алина Подлесных, блог Food_vl; 

19:30 — 20:00 Лекция «Кофе как вкус, кофе как текстура». Илья Степанов, шеф-повар «Невинные радости».

16.09.2017 

11:00 — 12:00 Каппинг — профессиональная кофейная дегустация. Южная и центральная Америка. Дарья Захарова, специалист по качеству АО «Импортеры кофе КЛД», Q-грейдер; 

12:00 — 13:00 Лекция-дегустация «Руанда — страна тысячи холмов». Встреча с фермером Q Young Jung; 

13:00 — 14:00 Каппинг — профессиональная кофейная дегустация. Африка и Азия. Дарья Захарова, специалист по качеству АО «Импортеры кофе КЛД», Q-грейдер; 

14:00 — 14:30 Лекция «Как выбрать кофейное оборудование?». Евгений Щукин, тренинг-менеджер «Кафема», Q-грейдер, судья чемпионатов бариста и конкурсов по отбору кофе; 

14:30 — 16:00 Лекция «Качество посуды и её влияние на восприятие вкуса». «Комплекс бар» и Владимир Лисовой, тренинг-менеджер «Кафема» г. Москва, судья чемпионатов бариста; 

16:00 — 17:30 Лекция — дегустация «Вода — 98 % успеха кофе. Как выбрать?». «Legend of Baikal» и Анастасия Никитюк, тренинг-менеджер «Кафема», судья чемпионатов бариста; 

17:30 — 18:00 Лекция «Современные мировые тенденции и российские реалии. Интерьер кафе». Дизайн-студия «Чёрный лис»; 

18:00 — 19:00 Тренинг «Ароматика в кофе». Никита Барзеев, тренинг-менеджер «Кафема» г. Санкт-Петербург; 

19:00 — 20:00 Лекция «Кофе волнуется три — этапы развития мирового кофейного рынка». Маргарита Фомина, тренинг-менеджер «Кафема» г. Хабаровск, судья чемпионатов бариста.

17.09.2017 

11:00 — 12:00 Лекция-дегустация о современном эталоне и самом дорогом кофе «Мир Гейши». Каталина Школа, региональный директор «Кафема», создатель «Кофевосток», судья чемпионатов бариста и конкурсов по отбору кофе; 

12:00 — 12:30 Дискуссия «Что же такое Specialty coffee?» Александр Цыбаев, национальный координатор SCA в России, главный судья российских чемпионатов бариста, конкурсов по отбору кофе; 

12:30 — 13:30 Лекция-дегустация «Вкус обработки». Встреча с фермером Q Young Jung; 

13:30 — 14:30 Лекция «Кофе в ресторане». Александр Цыбаев, национальный координатор SCA в России, главный судья российских чемпионатов бариста, конкурсов по отбору кофе; 

14:30 — 16:00 Лекция «Кофе. Радуга вкусов. Введение в профессиональную кофейную дегустацию». Каталина Школа, региональный директор «Кафема», создатель «Кофевосток», судья чемпионатов бариста и конкурсов по отбору кофе; 

16:00 — 17:00 Лекция «Кения. Чистота чашки». Ника Алексеева, шеф-бариста ICONFOOD г. Москва, финалист российского чемпионата по латте-арту; 

17:00 — 18:00 Лекция «Обжарка кофе. Мифы и легенды». Владимир Ткалич, основатель сети «Кафема».

Открытая площадка (Старый дворик ГУМа) 

15.09.2017 

10:00 — 20:00 Работа кофейного маркета; 

13:00 — 14:00 Конкурс по рисованию от «Мира Упаковки» и «Кисточек и Красок»; 

19:00 — 20:00 Латиноамериканские танцы с «Этажами». 

16.09.2017 

10:00 — 19:30 Работа кофейного маркета; 

13:00 — 14:00 Конкурс по рисованию от «Мира Упаковки» и «Кисточек и Красок»; 

18:00 — 20:00 Латиноамериканские танцы с «Этажами». 

17.09.2017

10:00 — 19:30 Работа кофейного маркета; 

13:00 — 14:00 Конкурс по рисованию от «Мира Упаковки» и «Кисточек и Красок»; 

18:00 — 19:30 Латиноамериканские танцы с «Этажами». Зона Чемпионата (третий этаж ГУМа) 

15.09.2017 Чемпионат бариста. Классика 

11:00 — 11:15 Торжественное открытие; 

11:15 — 13:00 Выступление участников 1, 2, 3; 

13:00 — 15:00 Выступление участников 4, 5, 6; 

15:00 — 17:00 Выступление участников 7, 8, 9; 

17:00 — 18:00 Конкурс по латте-арту для СМИ; 

18:00 — 20:00 Выступление участников 10, 11, 12. 

16.09.2017 Чемпионат бариста. Классика 

10:00 — 16:00 Выступление участников 13–21; 

16:00 — 20:00 Выступление участников 22–28. 

17.09.2017 Чемпионат по латте-арту 

10:00 — 12:30 Чемпионат Латте-арт. Этап Арт-бар; 

12:30 — 13:30 Мастер-класс, «Философия латте-арта». Ника Алексеева, шеф-бариста ICONFOOD г. Москва, финалист российского чемпионата по латте-арту; 

13:30 — 14:00 Мастер-класс «Молоко для кофе. Как правильно выбрать?» «ГринАгро» и Анастасия Никитюк, тренинг менеджер «Кафема», судья чемпионатов бариста; 

14:00 — 14:30 Тренинг-класс по латте-арту для гостей фестиваля «Кофе с мясом». Тренинг-менеджер «Кафема», чемпион по латте-арту UBC 2013 Екатерина Костенко; 

14:30 — 18:00 Чемпионат Латте-Арт. Этап Презентация;

18:00 — 19:00 Лекция «Чемпионат бариста. Идеальное Выступление». Дарья Захарова, специалист по качеству АО «Импортеры кофе КЛД», Q-грейдер, чемпион и призёр российских чемпионатов бариста; 19:00 — 19:30 Оглашение результатов. Вручение дипломов. Фотографии, улыбки, прощания. Торжественное закрытие фестиваля. 

Зона «От ростка до чашки» (третий этаж ГУМа) 15.09.2017 

10:00 — 19:30 Работа интерактивной кофейной выставки «От ростка до чашки». 

16.09.2017 

10:00 — 19:30 Работа интерактивной кофейной выставки «От ростка до чашки». 

17.09.2017 10:00 — 19:30 Работа интерактивной кофейной выставки «От ростка до чашки». 

Вход свободный. 


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