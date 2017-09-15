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Афиша культурных событий 15 — 17 сентября 16:46, 15 сентября Афиша культурных событий 15 — 17 сентября (Видео)
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Сентябрь, 15 пятница
19:47
Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан
19:20
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18:04
Выходные во Владивостоке будут тёплыми и солнечными
17:52
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17:46
Сегодня Роспотребнадзор России отмечает юбилей
17:34
Приморские депутаты обсудят финансирование высокотехнологичной медицинской помощи
17:23
Энергетики: Север Приморья начнут отапливать в начале октября, а юг - в 20-х числах
17:11
Во Владивостоке за сутки произошло 80 аварий Эксклюзив
16:58
Во Владивостоке пройдёт кофейный фестиваль
16:46
Афиша культурных событий 15 — 17 сентября Видео
16:34
В Приморье водителя будут судить за хроническую пьяную езду
16:23
Названы самые негостеприимные страны мира
16:10
Сбербанк начал продажи третьего транша облигаций федерального займа для населения
15:57
В центре Владивостока Lexus сбил женщину Эксклюзив
15:45
За сутки в Приморье произошло 94 аварии
15:33
В Приморье будут судить водителя и контролера - за опасные для людей автобусы
15:20
Во Владивостоке подготовка к отопительному сезону вступила в завершающую стадию
15:07
Трое детей пострадали в ДТП в Приморье Фото
14:55
В Приморье сбили пешехода Фото
14:43
​Во Владивостоке молодой человек сорвался с 16-го этажа
14:30
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
14:18
Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке
14:17
Врачи Владивостока расскажут о сердечно-сосудистых заболеваниях и мерах их профилактики
14:04
Мужчина госпитализирован после ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:52
В Приморье продолжаются поиски бесследно пропавшего аквалангиста
13:40
В Приморье грузовик пошел «на таран» автомобиля дорожной службы Фото
13:27
Часть Владивостока будет временно не доступна для движения автомобилей Адреса
13:15
Мясокомбинат в Приморье накажут за антисанитарию и халатность
13:01
На месте обнаружения трупа в Приморье работают следственные органы ​ Эксклюзив
12:50
Огнеборцы Владивостока отстояли на пожаре жилой дом
12:42
В Партизанском районе Приморья продолжаются поиски пропавшего мужчины
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4200 (139) от 15 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пять километров за «Дружбу»
Из прозы сделали поэзию
На улице Русской модернизируют инженерные сети
Илья Лагутенко покажет японцам российские тенденции
Матуа открывает секреты под землей и под водой
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Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Афиша культурных событий 15 — 17 сентября

Куда сходить в ближайшие дни
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Куда сходить гостям и жителям города в ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.

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Рекордно низкая явка