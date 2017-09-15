Выходные во Владивостоке будут тёплыми и солнечными 18:04, 15 сентября Выходные во Владивостоке будут тёплыми и солнечными
Энергетики: Север Приморья начнут отапливать в начале октября, а юг - в 20-х числах 17:23, 15 сентября Энергетики: Север Приморья начнут отапливать в начале октября, а юг - в 20-х числах
Афиша культурных событий 15 — 17 сентября 16:46, 15 сентября Афиша культурных событий 15 — 17 сентября (Видео)
Новостная лента
Сентябрь, 15 пятница
19:47
Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан
19:20
​Как перевозить багаж воздушным транспортом?
18:04
Выходные во Владивостоке будут тёплыми и солнечными
17:52
Правоохранители в Приморье удачно «поохотились» на браконьеров
17:46
Сегодня Роспотребнадзор России отмечает юбилей
17:34
Приморские депутаты обсудят финансирование высокотехнологичной медицинской помощи
17:23
Энергетики: Север Приморья начнут отапливать в начале октября, а юг - в 20-х числах
17:11
Во Владивостоке за сутки произошло 80 аварий Эксклюзив
16:58
Во Владивостоке пройдёт кофейный фестиваль
16:46
Афиша культурных событий 15 — 17 сентября Видео
16:34
В Приморье водителя будут судить за хроническую пьяную езду
16:23
Названы самые негостеприимные страны мира
16:10
Сбербанк начал продажи третьего транша облигаций федерального займа для населения
15:57
В центре Владивостока Lexus сбил женщину Эксклюзив
15:45
За сутки в Приморье произошло 94 аварии
15:33
В Приморье будут судить водителя и контролера - за опасные для людей автобусы
15:20
Во Владивостоке подготовка к отопительному сезону вступила в завершающую стадию
15:07
Трое детей пострадали в ДТП в Приморье Фото
14:55
В Приморье сбили пешехода Фото
14:43
​Во Владивостоке молодой человек сорвался с 16-го этажа
14:30
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
14:18
Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке
14:17
Врачи Владивостока расскажут о сердечно-сосудистых заболеваниях и мерах их профилактики
14:04
Мужчина госпитализирован после ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:52
В Приморье продолжаются поиски бесследно пропавшего аквалангиста
13:40
В Приморье грузовик пошел «на таран» автомобиля дорожной службы Фото
13:27
Часть Владивостока будет временно не доступна для движения автомобилей Адреса
13:15
Мясокомбинат в Приморье накажут за антисанитарию и халатность
13:01
На месте обнаружения трупа в Приморье работают следственные органы ​ Эксклюзив
12:50
Огнеборцы Владивостока отстояли на пожаре жилой дом
12:42
В Партизанском районе Приморья продолжаются поиски пропавшего мужчины
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4200 (139) от 15 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пять километров за «Дружбу»
Из прозы сделали поэзию
На улице Русской модернизируют инженерные сети
Илья Лагутенко покажет японцам российские тенденции
Матуа открывает секреты под землей и под водой
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Названы самые негостеприимные страны мира

Россия не попала в десятку лидеров
Фото: Usadba59.ru Фото: Usadba59.ru
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Самыми негостеприимными странами мира по версии Passport Index стали Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан, сообщает РИА VladNews.

Как сообщается на сайте компании, чтобы попасть в них, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы. На второй строчке расположилась Ангола. Без визы въехать в страну могут только путешественники из Намибии. Третью позицию разделили Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия. Эти страны пускают без виз туристов из трех стран каждая. 

Россия стала 83-й по гостеприимности с результатом в 42 государства. Всего в рейтинге учитывались данные о 198 странах и территориях мира. 

Ранее в сентябре сообщалось, что самыми гостеприимными странами стали Коморы, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда. Они готовы пускать без виз граждан всех государств.

Похожие новости
Во Владивостоке подготовка к отопительному сезону вступила в завершающую стадию
15:20, 15 сентября 2017 Во Владивостоке подготовка к отопительному сезону вступила в завершающую стадию

На сегодняшний день готовность тепловых сетей составляет около 85 %

Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке
14:18, 15 сентября 2017 Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке

Форум состоится на базе Дальневосточного федерального университета

Часть Владивостока останется без света сегодня, 15 сентября
11:49, 15 сентября 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 15 сентября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Леонид Вильчинский: «Ремонт дороги на Светланской идет в три смены»
10:18, 15 сентября 2017 Леонид Вильчинский: «Ремонт дороги на Светланской идет в три смены»

Ремонт улицы Светланской проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

Семь междугородных рейсов из Владивостока отменены
09:42, 15 сентября 2017 Семь междугородных рейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Четыре авиарейса из Владивостока задерживаются
09:30, 15 сентября 2017 Четыре авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Лагеря-2017 в Приморье: Нарушения, суды и детское питание
09:16, 15 сентября 2017 Лагеря-2017 в Приморье: Нарушения, суды и детское питание

Роспотребнадзор региона подвел итоги летней оздоровительной кампании