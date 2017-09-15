Во Владивостоке решают, как обеспечить землей многодетные семьи

Количество семей, имеющих трех и более детей, постоянно растет

Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока прошло очередное совещание по вопросу бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Оно состоялось под председательством первого заместителя главы администрации города Алексея Литвинова.

В совещании также приняли участие заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, заместитель главы администрации Сергей Черкасов, представители управления муниципальной собственности, градостроительства и архитектуры, правового управления, а также председатель Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева.

По данным заместителя начальника управления муниципальной собственности Татьяны Юртаевой, по состоянию на 13 сентября в реестр граждан, подавших заявление о предоставлении земельного участка, включено 3935 семей Владивостока. 1952 участка уже предоставлены, 1 участок в районе улицы Тернейской будет предоставлен по результатам ближайшей жеребьевки, потребность составляет 1982 участка. Ориентировочное количество образуемых земельных участков в ближайшее время – 1134.

При этом количество семей, имеющих трех и более детей, постоянно растет, а это значит, что и потребность в участках тоже будет увеличиваться. В этой связи участники совещания вновь вернулись к вопросу острой нехватки земли для индивидуального жилищного строительства. Специалисты правового управления сообщили, что идет изучение вариантов альтернативных мер социальной поддержки многодетных семей. Не исключено, что во Владивостоке вместо земельного участка можно будет получить социальную выплату на приобретение жилья или готовое жилье по социальной норме. Федеральное законодательство это позволят, но для этого необходимо внести изменения в краевой закон и привлечь для обсуждения общественность.

На вопрос, как сами семьи относятся к возможным изменениям, Ирина Медведева ответила, что в целом положительно.

Напомним, во Владивостоке земельные участки многодетным семьям предоставляют в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае».