Во Владивостоке за сутки произошло 80 аварий

Всего зарегистрировано 191 нарушение ПДД

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока в четверг, 14 сентября, произошло 80 различных ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В их числе - 50 аварий с материальным ущербом. Участники 9 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 191 раз.

Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 5 по пьяной езде, 10 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей. Составлено 6 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 62 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 16 нарушителей скоростного режима.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 34 протокола. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 18 копий протоколов об административных нарушениях.

Составлены протоколы в отношении одного водителя автобуса и 8 таксистов.