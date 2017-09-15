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В центре Владивостока Lexus сбил женщину

Детали произошедшего выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В центре Владивостока женщину сбил автомобиль марки Lexus. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд автомобиля произошел в 10:20 в районе дома №44 по улице Алеутской. Женщина 1976 года рождения за рулем автомобиля направлялась со стороны Уткинской на Океанский проспект. При повороте налево она сбила пешехода вне зоны действия пешеходного перехода (потерпевшая женщина-пешеход переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода).

Пострадавшая получила ушибы ног. Она была госпитализирована.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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