Соревнования по гребле под говорящим названием «Быстрые весла», может быть, и не собирают уйму зрителей, однако имеют крупный статус и большую историю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В первый раз эти гонки прошли во Владивостоке еще в 1975 году. Именно на них выросли многие приморские профессионалы. В заплывах этого года на озере Юность сошлись сразу 170 спортсменов со всего края.
Крупные соревнования по гребле «Быстрые вёсла» прошли во Владивостоке
Состязания стали последними в городе в этом годуВладивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.
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