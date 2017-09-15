Во Владивостоке подготовка к отопительному сезону вступила в завершающую стадию

На сегодняшний день готовность тепловых сетей составляет около 85 %

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке подготовка к отопительному сезону вошла в завершающую стадию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили 13 сентября в ходе заседания штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города к отопительному сезону 2017-2018 годов. Вел заседание заместитель главы администрации приморской столицы Сергей Черкасов.

Участие в работе штаба приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений районов города.

В данный момент город готов к предстоящему отопительному сезону на 90 %. Это плановая цифра, работы по подготовке приморской столицы к холодам ведутся по графику.

На сегодняшний день готовность тепловых сетей МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и ОА «Дальневосточная генерирующая компания» составляет около 85 %. С начала года в городе в ходе гидравлических испытаний на теплотрассах специалистами ВПЭС и ДГК выявлено свыше 700 порывов, из этого числа 90 % устранено. На остальных участках работы ведутся. Помимо плановых ремонтных работ в городе ведется капитальная реконструкция теплотрасс на улице Русской, Народном и Партизанском проспектах.

Готовность сетей водоснабжения и водоотведения ФГУП «Приморский водоканал», объектов АО «Дальневосточной распределительной компании», муниципальных котельных составляет около 90 %. Теплоэнергетиками ведется работа по формированию нормативных запасов топлива.

Управляющие организации завершают подготовку к отопительному сезону внутридомовых коммуникаций многоквартирных домов. Не позднее 15 сентября им необходимо получить паспорта готовности, свидетельствующие о готовности МКД к холодам.

К работе в отопительный период подготовлены все муниципальные учреждения образования и культуры. Это свыше 250 объектов, среди которых школы, детские сады и другие учреждения социального назначения. В течение лета в них ремонтировали кровли, инженерные коммуникации, утепляли фасады, проводили опрессовку внутренних систем отопления.

Вице-мэр Сергей Черкасов дал поручение всем профильным службам завершить подготовку к отопительному сезону своевременно и привести все системы в состояние готовности.

Отопительный период в городе наступает обычно в последних числах октября. В первую очередь тепло поступает в учреждения образования и здравоохранения, и в течение нескольких дней – в квартиры горожан.

Прошлый отопительный сезон в городе прошел в штатном режиме. Труд энергетиков и своевременная подготовка сетей к холодам позволили пройти зиму без серьезных нарушений. Во Владивостоке не было зафиксировано аварий на объектах и системах теплоснабжения, локальные порывы специалисты устраняли максимально оперативно.