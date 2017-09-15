Трое детей пострадали в ДТП в Приморье

Полиция проводит проверку по факту случившегося

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в районе 4 км автодороги Хабаровск - Владивосток - Баневурово. 47-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Corona Premio двигался со стороны Уссурийска в направлении села Баневурово. При прохождении 4 км автодороги Хабаровск - Владивосток - Баневурово водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Grand Hiace под управлением 38-летнего мужчины. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате ДТП получили травмы трое несовершеннолетних. Трехлетний пассажир автомобиля Toyota Grand Hiace в момент автоаварии находился на заднем сидении без специального детского удерживающего устройства, - врачи диагностировали у мальчика травмы головы и бедра. Двое пассажиров Toyota Corona Premio, мальчики в возрасте 16 и 15 лет, были пристегнуты штатными ремнями безопасности, в результате удара подростки получили травмы головы и грудной клетки.

В пресс-службу ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Corona Premio составил 13 лет, автомобиля ТToyota Grand Hiace – 9 лет.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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