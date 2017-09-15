В Приморье сбили пешехода

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино. По имеющимся данным, наезд на пешехода произошел в зоне действия пешеходного перехода. Пожилая автоледи за рулем автомобиля марки Nissan Sunny сбила пенсионерку. Последняя буквально прыгнула на капот. По предварительной информации, пострадавшая серьезных травм не получила.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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