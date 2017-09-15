На месте обнаружения трупа в Приморье работают следственные органы ​

Жуткую находку в Приморье осматривают следственные органы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в Следственном комитете.
«Сотрудники следственных органов выехали на место происшествия, проводится осмотр трупа», - сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.
Напомним, местный житель Партизанского района во время прогулки за «Янтарным совхозом» обнаружил череп и кости человека. На место находки были вызваны оперативные службы.
Подробности произошедшего уточняются.