На месте обнаружения трупа в Приморье работают следственные органы ​

Выясняются все обстоятельства произошедшего

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Жуткую находку в Приморье осматривают следственные органы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в Следственном комитете.

«Сотрудники следственных органов выехали на место происшествия, проводится осмотр трупа», - сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

Напомним, местный житель Партизанского района во время прогулки за «Янтарным совхозом» обнаружил череп и кости человека. На место находки были вызваны оперативные службы.

Подробности произошедшего уточняются.

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