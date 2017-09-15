Врачи Владивостока расскажут о сердечно-сосудистых заболеваниях и мерах их профилактики

26 сентября во Владивостоке пройдёт акция «Здоровые сердца»

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город» проведут акцию и круглый стол, посвященные вопросам сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в предстоящий вторник, 19 сентября, горожан приглашают на круглый стол, в рамках которого врачи расскажут о рисках развития и методах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В мероприятии примут участие врачи кардиолог, психотерапевт, диетолог и терапевт. Они дадут рекомендации по сохранению здоровья, а также ответят на вопросы слушателей.

Круглый стол состоится на базе центра психотерапии (ул. Уборевича, 22). Начало в 11 часов. Вход свободный.

Кроме этого, 26 сентября во Владивостоке пройдёт акция «Здоровые сердца». Собравшимся расскажут об определении доклинических признаков изменения функции сердечно-сосудистой системы, проведут экспресс-исследования уровня сахара и холестерина крови. Кардиологи, диетологи и врачи ЛФК ответят на вопросы участников акции. О месте и времени акции будет сообщено дополнительно.