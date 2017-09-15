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Мужчина госпитализирован после ДТП во Владивостоке

В столкновении двух авто он получил травмы головы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Мужчина-пассажир автомобиля Toyota Prius был госпитализирован с травмами головы (сотрсение мозга и ушибленная рана лба) после ДТП во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение автомобилей Toyota Prius и Toyota Corolla произошло в районе дома №16 по Океанскому проспекту около 6 часов утра. За рулем двигавшейся со стороны Алеутской в сторону Уборевича машины марки Toyota Corolla находился мужчина 1968 года рождения. По предварительным данным, он не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с Toyota Prius. За рулем гибридного авто, двигавшегося по главной, находился мужчина 1985 года рождения.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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