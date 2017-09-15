В Приморье продолжаются поиски бесследно пропавшего аквалангиста

Пока безрезультатно

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски пропавшего в районе острова Попова мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, 12 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в проведении водолазных работ по осмотру прибрежной акватории острова Попова, с целью поиска гражданина 1977 года рождения, который пропал 8 сентября при погружении с аквалангом.

В 13:30 месту поиска убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. Спасателями было произведено шесть погружений под воду, осмотрено 400 кв. м. подводной акватории в районе острова Попова в месте погружения.

13 сентября в период с 09:30 до 19:00 спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда продолжили поиск в районе острова Попова. Проведено восемь водолазных спусков, обследовано 800 кв. м. подводной акватории и 10 км прибрежной зоны и береговой черты.

Нарастающим итогом проведено 14 водолазных спусков, обследовано 1200 кв. м. подводной акватории и 10 км прибрежной зоны и береговой черты. Поиск результатов не дал.

Силы и средства: к поискам привлечено пять человек, две единицы техники, в том числе одно плавательное средство.

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