В Приморье продолжаются поиски бесследно пропавшего аквалангиста 13:52, 15 сентября В Приморье продолжаются поиски бесследно пропавшего аквалангиста
В Приморье грузовик пошел «на таран» автомобиля дорожной службы 13:40, 15 сентября В Приморье грузовик пошел «на таран» автомобиля дорожной службы (Фото)
Часть Владивостока будет временно не доступна для движения автомобилей 13:27, 15 сентября Часть Владивостока будет временно не доступна для движения автомобилей (Адреса)
Новостная лента
Сентябрь, 15 пятница
13:59
Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан
13:52
В Приморье продолжаются поиски бесследно пропавшего аквалангиста
13:40
В Приморье грузовик пошел «на таран» автомобиля дорожной службы Фото
13:27
Часть Владивостока будет временно не доступна для движения автомобилей Адреса
13:15
Мясокомбинат в Приморье накажут за антисанитарию и халатность
13:01
На месте обнаружения трупа в Приморье работают следственные органы ​ Эксклюзив
12:50
Огнеборцы Владивостока отстояли на пожаре жилой дом
12:42
В Партизанском районе Приморья продолжаются поиски пропавшего мужчины
12:32
Трое предприимчивых приморцев сдали участок железной дороги на металл
12:21
Маленькая девочка пострадала в аварии во Владивостоке Эксклюзив
12:11
Приморцев избавили от перспективы массового кишечного расстройства
12:00
Владивостокское «Чтиво» посвятило следующую встречу скандальной «Матильде»
11:49
Часть Владивостока останется без света сегодня, 15 сентября Адреса
11:37
Очередного незадачливого наркомана задержали в Приморье
11:25
В администрации Владивостока обсудили подготовку ко Дню тигра
11:13
​В социальной сети появилось видео массовой аварии во Владивостоке Видео
11:02
Иностранцы «прокатили» приморскую фирму на лимонах
10:53
​В Приморье найден разложившийся труп человека Фото
10:41
В Приморье задержан китаец, «обмотавшийся» женьшенем
10:29
В Приморье обнаружена крупная контрабанда женьшеня
10:18
Леонид Вильчинский: «Ремонт дороги на Светланской идет в три смены» Фото
10:05
В Приморье пропала женщина Фото
09:53
ДТП на объездной трассе во Владивостоке блокировало автомобильное движение Фото и Видео
09:42
Семь междугородных рейсов из Владивостока отменены
09:30
Четыре авиарейса из Владивостока задерживаются
09:16
Лагеря-2017 в Приморье: Нарушения, суды и детское питание
09:03
Последние теплые дни наступили в Приморье
08:04
Эксперт: Медицина должна развиваться во вторичную профилактическую
07:08
Гороскоп на 15 сентября
06:04
Эксперты Приморья обеспокоены африканской чумой свиней
05:18
Приморцам снова спасли здоровье: забракованы продукты с кишечной палочкой и мышьяком
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4200 (139) от 15 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пять километров за «Дружбу»
Из прозы сделали поэзию
На улице Русской модернизируют инженерные сети
Илья Лагутенко покажет японцам российские тенденции
Матуа открывает секреты под землей и под водой
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Часть Владивостока будет временно не доступна для движения автомобилей

ГАИ Приморья предупреждает об ограничениях
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция Приморья предупреждает о временном ограничении движения и парковки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

- с 15 часов 00 минут до 18 часов 30 минут 15.09.2017 на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Набережная: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Тигровая;

- по улице Пограничная: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Посьетская до пересечения с улицей Пограничная;

- по улице Тигровая: от пересечения с улицей Набережная до пересечения с улицей Светланская;

Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланская, 1-я Морская, Алеутская и Посьетская.

Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение в утренние часы и до окончания мероприятия на вышеперечисленных участках дорог будет ограничено.

ГИБДД г. Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика.

Похожие новости
Мясокомбинат в Приморье накажут за антисанитарию и халатность
13:15, 15 сентября 2017 Мясокомбинат в Приморье накажут за антисанитарию и халатность

Внеплановая проверка предприятия неприятно удивила инспекторов

На месте обнаружения трупа в Приморье работают следственные органы ​
13:01, 15 сентября 2017 На месте обнаружения трупа в Приморье работают следственные органы ​

Выясняются все обстоятельства произошедшего

Огнеборцы Владивостока отстояли на пожаре жилой дом
12:50, 15 сентября 2017 Огнеборцы Владивостока отстояли на пожаре жилой дом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Партизанском районе Приморья продолжаются поиски пропавшего мужчины
12:42, 15 сентября 2017 В Партизанском районе Приморья продолжаются поиски пропавшего мужчины

Самостоятельные поиски силами полицейских, родных и близких результатов не дали

Трое предприимчивых приморцев сдали участок железной дороги на металл
12:32, 15 сентября 2017 Трое предприимчивых приморцев сдали участок железной дороги на металл

Возбуждено уголовное дело за кражу 25 метров рельсов

Маленькая девочка пострадала в аварии во Владивостоке
12:21, 15 сентября 2017 Маленькая девочка пострадала в аварии во Владивостоке

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не уступил дорогу

Приморцев избавили от перспективы массового кишечного расстройства
12:11, 15 сентября 2017 Приморцев избавили от перспективы массового кишечного расстройства

Из оборота изъято несколько партий рыбы с кишечной палочкой