Часть Владивостока будет временно не доступна для движения автомобилей

ГАИ Приморья предупреждает об ограничениях

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция Приморья предупреждает о временном ограничении движения и парковки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

- с 15 часов 00 минут до 18 часов 30 минут 15.09.2017 на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Набережная: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Тигровая;

- по улице Пограничная: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Посьетская до пересечения с улицей Пограничная;

- по улице Тигровая: от пересечения с улицей Набережная до пересечения с улицей Светланская;

Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланская, 1-я Морская, Алеутская и Посьетская.

Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение в утренние часы и до окончания мероприятия на вышеперечисленных участках дорог будет ограничено.

ГИБДД г. Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика.