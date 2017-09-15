Маленькая девочка пострадала в аварии во Владивостоке

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не уступил дорогу

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Шестилетняя девочка пострадала в аварии с участием автомобиля марки Lexus во Владивостоке; малышка, находившаяся в машине Toyota Allion, получила ушиб мягких тканей головы и направлена на амбулаторное лечение. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение двух автомобилей произошло около 11:10 в районе дома №6 по улице Котельникова.

По предварительным данным, Lexus под управлением мужчины 1984 года рождения двигался со стороны улицы Жигура в сторону улицы Адмирала Юмашева. При повороте налево водитель не выполнил требование дорожного знака "Уступи дорогу" и произошло столкновение с автомобилем Toyota Allion, за рулем которого находилась женщина 1981 года рождения.

Детали ДТП выясняются.

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