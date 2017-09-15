Сегодня Роспотребнадзор России отмечает юбилей

За 95 лет ушли в прошлое страшные эпидемии, буквально "выкашивавшие" людей

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

15 сентября 2017 года специалисты Роспотребнадзора России отмечают юбилей: в этом году "стукнуло" 95 лет со дня принятия декрета Совнаркома РСФСР «О санитарных органах республики». С этого времени началось организационное объединение системы профилактической медицины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За последние 95 лет в нашей стране ушли в прошлое эпидемии инфекционных болезней, уносившие сотни тысяч людских жизней. А сама санитарно-эпидемиологическая служба за это время претерпела колоссальные изменения.

"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы в Приморском крае активно осуществляют деятельность в наиболее приоритетных направлениях охраны здоровья жителей Приморского края, разрабатывают и внедряют современные методы достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также эффективно работают в направлении научного обоснования профилактических мероприятий", - отметил главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Дмитрий Маслов.