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Россия

Сегодня Роспотребнадзор России отмечает юбилей

За 95 лет ушли в прошлое страшные эпидемии, буквально "выкашивавшие" людей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

15 сентября 2017 года специалисты Роспотребнадзора России отмечают юбилей: в этом году "стукнуло" 95 лет со дня принятия декрета Совнаркома РСФСР «О санитарных органах республики». С этого времени началось организационное объединение системы профилактической медицины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За последние 95 лет в нашей стране ушли в прошлое эпидемии инфекционных болезней, уносившие сотни тысяч людских жизней. А сама санитарно-эпидемиологическая служба за это время претерпела колоссальные изменения.

"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы в Приморском крае активно осуществляют деятельность в наиболее приоритетных направлениях охраны здоровья жителей Приморского края, разрабатывают и внедряют современные методы достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также эффективно работают в направлении научного обоснования профилактических мероприятий", - отметил главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Дмитрий Маслов.

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