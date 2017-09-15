Огнеборцы Владивостока отстояли на пожаре жилой дом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в доме, расположенном на улице Сафонова.

Буквально в считанные минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведённой разведки было установлено, что в одной из комнат жилого помещения горят диван, окно и телевизор.

Общая площадь возгорания составила 8 кв. м. С огнём боролись 10 человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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