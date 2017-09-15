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Мясокомбинат в Приморье накажут за антисанитарию и халатность

Внеплановая проверка предприятия неприятно удивила инспекторов
Фото: Россельхознадзор Приморского края Фото: Россельхознадзор Приморского края
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора Приморья обнаружили на мясоперерабатывающем предприятии города Уссурийск серьезные нарушения ветеринарного законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Юрлицу выдано предписание исправить нарушения.

В рамках обеспечения мероприятий по профилактике и недопущению заноса африканской чумы свиней при внеплановой проверке в цехе по производству мясных полуфабрикатов в Уссурийске сотрудники ведомства обнаружили, что на предприятии продукты животного происхождения (замороженные мясные полуфабрикаты – 350 килограммов, язык говяжий замороженный - 48,6 килограммов) находятся в обороте без ветеринарных сопроводительных документов. Также инспекторы обнаружили, что поступление сырья и выход пищевой продукции на предприятии осуществляется через один вход (выход), что запрещено санитарными нормами. В помещениях для измельчения мяса и субпродуктов температура составляла +20 градусов Цельсия, что на 8 градусов выше нормы. Холодильные камеры не были снабжены средствами учета температуры.

В разработанной предприятием системе безопасности отсутствует периодичность проведения проверки выпускаемой продукции на микробиологические показатели безопасности, токсичные элементы, радионуклиды а также антибиотики.

Государственные инспекторы потребовали от руководителей предприятия устранить все выявленные нарушения. Составлены административные протоколы: на юрлицо по части 1 статьи 14.43 КоАП, что влечет наложение штрафа на юридических лиц от 100 000 до 300 000 рублей, а на должностное лицо - по части 1 статьи 10.8 КоАП, что влечет наложение штрафа на 3 000 - 5 000 рублей.

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