В Партизанском районе Приморья продолжаются поиски пропавшего мужчины

Самостоятельные поиски силами полицейских, родных и близких результатов не дали

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, 9 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске мужчины 1955 года, рождения, который 9 сентября в 11:30 нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая (севернее мыса Поворотный в Партизанском муниципальном районе) и на поверхность не вышел.

С 10 сентября поиск пропавшего осуществляла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

12 сентября спасателями было обследовано 5 км. прибрежной береговой черты и с помощью подводной камеры осмотрено 150 000 кв. м. подводной акватории.

13 сентябряв период с 11:00 до 18:00 группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России осуществляла поиск пропавшего в районе мыса Поворотный. С помощью подводной камеры осмотрено 90 000 кв. м. подводной акватории и 5 км. прибрежной береговой черты.

Нарастающим итогом осмотрено 5 кв. км акватории, 240 000 кв. м. подводной акватории и 10 км. прибрежной береговой черты бухты. Поиск результата не дал.

Силы и средства: к поискам привлечены четыре человека, две единицы техники, одно плавательное средство.

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