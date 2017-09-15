Трое предприимчивых приморцев сдали участок железной дороги на металл

Возбуждено уголовное дело за кражу 25 метров рельсов

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

На станции Лучегорск Приморского края сотрудниками транспортной полиции выявлены три местных жителя (26, 31 и 39 лет), которые распилили и вывезли в пункт приема металла 25-метровую рельсу с Ружинской дистанции пути, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Двое мужчины - это действующие работники путевого хозяйства, а третий ранее был работником дистанции пути.

Со слов одного из участников группы, рельсу они вывезли на арендованной машине и успешно продали за 18 тысяч рублей. Деньги использовали на личные нужды.

В отношении одного из мужчин возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. В отношении еще двух участников группы проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.