Приморцев избавили от перспективы массового кишечного расстройства

Из оборота изъято несколько партий рыбы с кишечной палочкой

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора забраковала несколько партий опасных для здоровья морепродуктов. Продукция не прошла лабораторный контроль по причине обнаружения бактерий группы кишечной палочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в ходе проведения испытаний проб рыбной продукции (кета теша, сельдь слабосоленая, пресервы из сельди в масле, камбала и корюшка вяленые), отобранных в рамках производственного контроля на предприятиях Уссурийского ГО. Общий вес недоброкачественной продукции (5 партий) составил 50 килограммов.

Помимо этого, во всех пяти партиях данной продукции было выявлено многократное превышение уровня бактериальной обсеменённости, свидетельствующего о несоблюдении ветеринарно-санитарных норм при выпуске продукции, её хранении и транспортировке.

Учитывая, что данный вид рыбной продукции - уже готовый товар и перед употреблением не должен проходить дальнейшую термическую обработку, его потребителям грозило желудочно-кишечное расстройство с возможными последующими осложнениями.