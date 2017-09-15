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Культура

В администрации Владивостока обсудили подготовку ко Дню тигра

Совещание прошло под руководством заместителя главы администрации города Натальи Мальцевой
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 сентября, в администрации Владивостока состоялось совещание по подготовке к празднованию масштабного экологического праздника «День тигра», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Совещание прошло под руководством заместителя главы администрации города Натальи Мальцевой при участии представителей органов администрации города, представителей УМВД по Владивостоку и центра «Амурский тигр».

На совещании обсудили концепцию проведения Дня тигра и приуроченных к нему мероприятий, которые пройдут с 21 по 24 сентября. Как отметила Наталья Мальцева, сейчас, как и ежегодно, стоит задача на высоком уровне организовать этот традиционный, любимый многими горожанами праздник.

Так, на совещании было озвучено, что в воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке в рамках праздника состоится карнавальное шествие, цель которого – привлечь внимание общества к проблеме сохранения амурского тигра и природного разнообразия родного края, объединить жителей города, создать по-настоящему праздничную атмосферу. Для участия в карнавальном шествии необходимо подать заявку.

В городском празднике могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, школ дополнительного образования детей, студенты учебных заведений высшего, среднего профессионального образования, представители молодёжных общественных объединений, а также все жители и гости Владивостока. По итогам карнавального шествия будет выбрана самая яркая и интересная колонна.

Для участия в праздничном шествии в администрации Владивостока продолжается прием заявок на электронный адрес dt2223965@mail.ru. Срок подачи заявок для участия в шествии – до 20 сентября. Заявка прилагается.

В этом году на праздновании Дня тигра жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа:

– карнавальное шествие колонн от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока;

– презентация природоохранных организаций города;

– работа локальных площадок;

– аквагрим;

– фудкорт и торговля сувенирной продукцией;

– вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.

Отметим, первые мероприятия в рамках Дня тигра начнутся уже 23 сентября – в городе пройдут детский праздник, посвященный годовщине открытия бронзовой композиции «Тигрята», марафон «Мосты Владивостока» и концерт на Приморской сцене Мариинского театра.

Накануне «тигриных выходных» во Владивостоке представят книгу сказок и тематически оформят здание библиотеки № 2 в поселке Трудовое. Обновленный фасад откроют 21 сентября, а 22 сентября в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится презентация книги «Полоска к полоске», сборника из 11 детских сказок, написанных самими детьми. Всех юных читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги. Начало презентации книги в 16:00.

Кроме того, управление по делам молодежи администрации Владивостока приглашает всех желающих в День тигра принять участие в танцевальном флешмобе. Первая репетиция флешмоба состоится 17 сентября в 18 часов на набережной Цесаревича.

Активно к празднованию Дня тигра в этом году присоединится Уссурийск. Так, 23 сентября в 12:00 в городе Уссурийске состоится открытие памятника сотрудникам Госохотнадзора. В церемонии открытия примут участие помощник президента России – начальник контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко, губернатор Владимир Миклушевский, режиссер-документалист Сергей Ястржембский и сотрудники охотнадзора Приморского края. В 12:30 Владивосток по телемосту передаст эстафету Уссурийску, где «тигры» пройдут от центральной площади до городского стадиона.

Как отмечают в центре «Амурский тигр», впервые в истории праздника будет организована прямая трансляция шествия в Интернете в формате 360 градусов. Благодаря ей зрители смогут рассмотреть каждую точку яркого карнавала, наблюдать за эмоциями его участников и выбирать угол обзора. Трансляция будет доступна на канале центра «Амурский тигр» в YouTube, а также на официальном сайте организации.

Для аккредитации СМИ, дополнительной информации и по медиаматериалам (съемка мероприятий праздника с квадрокоптера, запросы на интервью с участниками праздника и т. д.) можно обращаться: Шоршин Андрей, a.shorshin@amur-tiger.ru, 8-985-784-59-98; Альбина Кабалик, a.kabalik@amur-tiger.ru, 8-902-524-62-94.

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