Очередного незадачливого наркомана задержали в Приморье

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

На станции Уссурийск Приморского края полицейские в ходе проведения профилактической операции «Мак-2017» задержали 25-летнего жителя Ханкайского района, который при себе переносил наркотик – гашишное масло (порядка 3 граммов), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Как пояснил подозреваемый, изъятый наркотик, он изготовил самостоятельно из трех кустов дикорастущей конопли. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.