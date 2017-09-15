На станции Уссурийск Приморского края полицейские в ходе проведения профилактической операции «Мак-2017» задержали 25-летнего жителя Ханкайского района, который при себе переносил наркотик – гашишное масло (порядка 3 граммов), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Как пояснил подозреваемый, изъятый наркотик, он изготовил самостоятельно из трех кустов дикорастущей конопли. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Очередного незадачливого наркомана задержали в Приморье
Возбуждено уголовное дело, проводится расследованиеВладивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.
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