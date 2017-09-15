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Культура

Владивостокское «Чтиво» посвятило следующую встречу скандальной «Матильде»

Этой осенью у легендарной Матильды Кшесинской юбилей
Фото: предоставлено ​Анной Ефименко Фото: предоставлено ​Анной Ефименко
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Владивостокский литературный проект «Чтиво» посвящает новое собрание любителей поэзии и музыки 16 сентября культурному скандалу, потрясшему Владивосток и всю Россию, - премьерному показу киноленты Алексея Учителя «Матильда», сообщил РИА VladNews руководитель проекта Андрей Вороной.

- Мы просто не могли оставаться в стороне от такого культурного информационного повода. К тому же, этой осенью у Матильды Кшесинской юбилей - ей исполнилось бы 145 лет. Но это далеко не все - наше шутовское и шуточное «Чтиво», названное на этот раз «Чтиво. Матильда» отметится не только участием местного контингента творческих сил. Подтверждая тезис о возведении культурных мостов, "Чтиво" станет площадкой для выступления московской группы YAFFO, лидер которой писатель и поэт Анна Ефименко любезно согласилась принять участие в нашем безобразии. YAFFO - московская рок-группа, основанная супругами: писательницей Ефименко Анной и музыкантом Алексеем Соковым.

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