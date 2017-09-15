​В социальной сети появилось видео массовой аварии во Владивостоке

Пострадал водитель автомобиля марки Nissan Note

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В камеру наблюдения попал момент массового ДТП в районе дома №26 по улице Бородинской во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control. По предварительным данным, у водителя грузовика отказали тормоза.

Напомним, микрогрузовик марки Nissan Diesel под управлением гражданина 1986 года рождения во время движения со стороны улицы Днепровской в сторону Русской, по предварительным данным, не справился с управлением. Грузовик столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Nissan Note. Автомобиль Nissan Note по инерции откинуло на поворачивающий направо микроавтобус Toyota Hiace Regius, а Nissan Diesel въехал в стоящие универсал Toyota Corolla Fielder и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Травмы получил водитель малолитражки: 32-летний мужчина, ехавший за рулем Nissan Note получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому лба, он направлен на амбулаторное лечение.

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