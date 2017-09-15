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Происшествия

Иностранцы «прокатили» приморскую фирму на лимонах

Ошибка импортера привела к возбуждению административного дела
Фото: 1ZOOM.RU Фото: 1ZOOM.RU
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке обнаружена попытка ввоза незадекларированных лимонов: фактически вес партии прибывших из-за границы фруктов превысил заявленный в документах на 628,27 килограмма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. По заключению эксперта, рыночная стоимость лимонов составляла на дату правонарушения 50 682,54 рубля.

Возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Российскому ООО, в адрес которого были доставлены лимоны, грозит крупный штраф. По словам директора ООО, перевес лимонов произошел по ошибке иностранного партнера.

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