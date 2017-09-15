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В Приморье задержан китаец, «обмотавшийся» женьшенем

Гражданин КНР привлек внимание таможенников - и стал фигурантом дела в России
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

На таможенном посту "Полтавка" Приморского края сотрудниками таможни с помощью служебной собаки по кличке Лора была обнаружена контрабанда 26 корней женьшеня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Внимание таможенников привлек гражданин КНР, выезжающий из России на родину.

Мужчина заявил, что не перемещает запрещенные или ограниченные к вывозу товары, а также товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако при проверке на теле мужчины под одеждой таможенники обнаружили два свертка, куда правонарушитель положил 26 корней краснокнижного растения.

По словам задержанного, женьшень передал ему незнакомый мужчина и попросил привезти в Китай за денежное вознаграждение. При этом «незнакомец» проинструктировал правонарушителя о способе перемещения товара, посоветовав не класть товар в сумку, а перевезти на себе с целью сокрытия от таможни.

Товар направлен на экспертизу, проводится расследование. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.

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