В Приморье обнаружена крупная контрабанда женьшеня

Водитель фуры перевозил запрещенный груз на 1,2 миллиона рублей

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

На таможенном посту "Полтавка" Приморского края (на границе с КНР) сотрудники таможни вместе с сотрудниками ФСБ региона обнаружили 75 корней женьшеня, сокрытого от таможенного контроля в кабине фуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

При проведении осмотра грузовика, следующего из России в Китай, у таможенников появились подозрения, что в кабине тягача находится товар, скрытый от таможенного контроля. Далее в ходе таможенного досмотра с помощью служебной собаки в кабине под обшивкой был обнаружен сверток с 75 корнями женьшеня (общим весом 1,21 килограмма).

В отношении водителя ТС возбуждено административное дело. Предварительно товар оценили в 1,2 миллиона рублей.