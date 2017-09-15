В Приморье пропала женщина

В Уссурийске разыскивают женщину, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на dps_control.
Тупикина Наталья Юрьевна,1973 года рождения ушла из дома в селе Воздвиженка 7 сентября и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы:
на вид 40-45 лет, рост 170-75 см, плотного телосложения, волос темно-русый до
плеч, глаза карие.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба обращаться по телефонам:
8 (4234) 32 – 30 – 31
8 – 924 – 324 – 26 - 86
02 – полиция
или написать на почту primpoisk25@gmail.com