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В Приморье пропала женщина

Родственники просят помощи
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

В Уссурийске разыскивают женщину, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на dps_control.

Тупикина Наталья Юрьевна,1973 года рождения ушла из дома в селе Воздвиженка 7 сентября и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-75 см, плотного телосложения, волос темно-русый до плеч, глаза карие.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба обращаться по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31

8 – 924 – 324 – 26 - 86

02 – полиция

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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