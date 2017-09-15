ДТП на объездной трассе во Владивостоке блокировало автомобильное движение

В настоящее время причины транспортного происшествия устанавливаются

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

На объездной трассе во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло на трассе Седанка - Патрокл в районе развязки на Дальхимпром. Там по неизвестным пока причинам столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших отсутствует. В результате столкновения одна полоса движения оказалась полностью перекрыта.

В настоящее время на данном участке дороги уже образовался внушительный затор. Автолюбители решили не терять время даром и развернулись против направления движения. Однако и эта попытка объехать пробку только лишь создала новую.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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